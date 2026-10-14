Il socialismo negli Usa non è mai stato così popolare

Il 43% degli statunitensi ha attualmente un’opinione positiva su questa ideologia politica, secondo il sondaggio di Gallup. Parliamo della quota più alta mai registrata da quando l’istituto ha iniziato a sondare la questione più di 15 anni fa. Questa tendenza va di pari passo con un declino delle opinioni positive su concetti legati al libero mercato. Ma in quali settori della società è più popolare il socialismo al momento negli States?