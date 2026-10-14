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Ragazzo ucciso da una tigre, Trump posta una parodia sui social

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Il presidente americano ha pubblicato alcuni video correlati a quanto accaduto ad un visitatore dello Yorkshire Wildlife Park, nel nord dell'Inghilterra, il quale era entrato nel recinto delle tigri ed era stato attaccato e ucciso da uno dei felini

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso sul suo social network, Truth un video nel quale si possono osservare gli istanti precedenti la morte di un uomo aggredito da una tigre in uno zoo britannico, con la didascalia: "Mai scherzare con la natura!". Ma il riferimento a quanto accaduto nel Regno Unito è poi continuato.

L'episodio

Proprio sabato scorso un visitatore dello Yorkshire Wildlife Park, nel nord dell'Inghilterra, era entrato nel recinto delle tigri ed era stato attaccato e ucciso da uno dei felini. Nel breve video pubblicato dal presidente degli Stati Uniti, si vede l'uomo seduto che viene morso ripetutamente alla schiena dalla tigre, che cerca di afferrarlo con le zampe.

Un frame del video, generato con l'AI, in cui Trump gioca con una tigre - Truth

I riferimenti nei video postati da Trump

Trump, nell'arco di alcune ore, ha poi pubblicato un montaggio di immagini che mostrano uomini attaccati da vari felini. La prima immagine, ad esempio, mostra un dipendente di uno zoo scaraventato a terra da un leone che rompe il vetro del suo recinto. Infine, in un altro post ancora, il tycoon ha pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale nel quale lo si osserva giocare con una tigre tra sorrisi e capriole sull'erba. 

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