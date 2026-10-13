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Quanto è importante l’università per gli statunitensi? (Spoiler: poco)

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio di Gallup mostra come solo il 31% degli statunitensi oggi la considera “molto importante”: quattro punti in meno rispetto all’anno scorso e il dato più basso mai registrato da quando l’istituto pone questa domanda, ovvero cinquant’anni fa

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