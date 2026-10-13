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Addio al contante: come cambiano i metodi di pagamento in Usa e Ue

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo una recente analisi del Pew Research Center, tra il 2015 e il 2026 la quota di americani che dichiara di utilizzare il contante per tutti o quasi tutti gli acquisti effettuati in una settimana è passata dal 24% al 12%, dimezzandosi. Anche nell'Eurozona i pagamenti digitali crescono

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