C'è un legame tra populismo e disinformazione?

La disinformazione politica è spesso associata al populismo, ma il rapporto tra ideologia e diffusione di contenuti fuorvianti è più complesso di quanto sembri. Uno studio su 32 milioni di tweet pubblicati da parlamentari di 26 Paesi indaga il legame tra orientamento politico, attendibilità delle fonti e crisi di fiducia nei media e nelle istituzioni democratiche