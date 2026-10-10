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C'è un legame tra populismo e disinformazione?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La disinformazione politica è spesso associata al populismo, ma il rapporto tra ideologia e diffusione di contenuti fuorvianti è più complesso di quanto sembri. Uno studio su 32 milioni di tweet pubblicati da parlamentari di 26 Paesi indaga il legame tra orientamento politico, attendibilità delle fonti e crisi di fiducia nei media e nelle istituzioni democratiche

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