Flavio Bolsonaro, chi è il figlio di Jair in vantaggio su Lula alle elezioni in BrasileMondo
Figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 % dei voti, diventando il favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Senatore della Repubblica e presidente della Commissione per la Sicurezza Pubblica del Senato, Flavio Bolsonaro ha raccolto l'eredità politica del padre, dichiarato ineleggibile e condannato per aver tentato di sovvertire l'ordine democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 2022
Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile, battendo Luiz Inácio Lula da Silva. Figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 % dei voti, contro il 45,03% delle preferenze per Lula, diventando il favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Paese. "Questo voto segna la fine della stagione del Pt, del partito di Lula", ha detto Bolsonaro. "I brasiliani hanno scelto il cambio e tra tre settimane, al ballottaggio, diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto", ha aggiunto.
Chi è Flavio Bolsonaro
Flávio Nantes Bolsonaro, 45 anni, è il figlio maggiore dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Nato a Resende, nello Stato di Rio de Janeiro, il 30 aprile 1981, è avvocato ed è entrato in politica molto giovane. Dopo quattro mandati consecutivi come deputato dell’Assemblea legislativa di Rio de Janeiro, nel 2018 è stato eletto al Senato, dove è attualmente in carica. La sua carriera politica è stata costruita soprattutto attorno ai temi della sicurezza pubblica, della lotta alla criminalità e della difesa di posizioni conservatrici. Nel corso degli anni è diventato uno dei principali esponenti del movimento politico legato alla famiglia Bolsonaro e una figura importante del bolsonarismo in Parlamento. Attualmente appartiene al Partido Liberal, il PL.
L'eredità politica del padre
Senatore della Repubblica e dal 2025 presidente della Commissione per la Sicurezza Pubblica del Senato, Flavio ha raccolto l'eredità politica del padre dopo la sua uscita di scena politica. Jair Bolsonaro è stato infatti dichiarato ineleggibile e condannato per aver tentato di sovvertire l'ordine democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 2022. Oggi il figlio si è presentato agli elettori come il candidato incaricato di portare avanti il progetto del bolsonarismo.