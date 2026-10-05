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Flavio Bolsonaro, chi è il figlio di Jair in vantaggio su Lula alle elezioni in Brasile

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©IPA/Fotogramma

Figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 % dei voti, diventando il favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Senatore della Repubblica e presidente della Commissione per la Sicurezza Pubblica del Senato, Flavio Bolsonaro ha raccolto l'eredità politica del padre, dichiarato ineleggibile e condannato per aver tentato di sovvertire l'ordine democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 2022

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Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile, battendo Luiz Inácio Lula da Silva. Figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 % dei voti, contro il 45,03% delle preferenze per Lula, diventando il favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Paese. "Questo voto segna la fine della stagione del Pt, del partito di Lula", ha detto Bolsonaro. "I brasiliani hanno scelto il cambio e tra tre settimane, al ballottaggio, diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto", ha aggiunto.

Chi è Flavio Bolsonaro

Flávio Nantes Bolsonaro, 45 anni, è il figlio maggiore dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Nato a Resende, nello Stato di Rio de Janeiro, il 30 aprile 1981, è avvocato ed è entrato in politica molto giovane. Dopo quattro mandati consecutivi come deputato dell’Assemblea legislativa di Rio de Janeiro, nel 2018 è stato eletto al Senato, dove è attualmente in carica. La sua carriera politica è stata costruita soprattutto attorno ai temi della sicurezza pubblica, della lotta alla criminalità e della difesa di posizioni conservatrici. Nel corso degli anni è diventato uno dei principali esponenti del movimento politico legato alla famiglia Bolsonaro e una figura importante del bolsonarismo in Parlamento. Attualmente appartiene al Partido Liberal, il PL.

L'eredità politica del padre

Senatore della Repubblica e dal 2025 presidente della Commissione per la Sicurezza Pubblica del Senato, Flavio ha raccolto l'eredità politica del padre dopo la sua uscita di scena politica. Jair Bolsonaro è stato infatti dichiarato ineleggibile e condannato per aver tentato di sovvertire l'ordine democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 2022. Oggi il figlio si è presentato agli elettori come il candidato incaricato di portare avanti il progetto del bolsonarismo.

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