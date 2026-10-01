In un discorso ad alcuni ufficiali militari riuniti nella base dei marines di Quantico il capo del Pentagono ha illustrato lo stato delle forze armate americane, chiedendo la realizzazione di un nuovo quartiere generale per i droni e ha rivelato che Elon Musk tornerà nell'amministrazione americana per sviluppare la prossima generazione di armi. Poi ha annunciato l'intenzione di creare un nuovo programma per i cadetti militari ormai, ha detto, liberati dall'ideologia "woke"

"Vale la pena dirlo di nuovo, così che le fake news lo capiscano. Non siamo più il dipartimento 'woke', né il dipartimento dei deboli. Traduzione semplice: niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente tipi strani, niente smidollati, niente radicali. Solo guerrieri". Sono alcune delle frasi dette da Pete Hegseth, il capo del Dipartimento di Difesa Usa in un discorso ad un centinaio di ufficiali militari riuniti nella base dei marines di Quantico, in Virginia, dove ha illustrato lo stato delle forze armate americane, chiedendo tra le altre cose la realizzazione di un nuovo quartiere generale per i droni, con una nuova base militare negli Stati Uniti. Inoltre, il capo del Pentagono, che appartiene ad una chiesa fondamentalista cristiana, ha annunciato l'intenzione di creare un ufficio militare per gli affari religiosi e nuovi programmi per i cadetti delle cinque accademie militari ormai, ha detto, liberate dall'ideologia woke.

Le frasi che hanno scatenato polemiche sul web

Il segretario della Difesa Usa ha dunque ripreso concetti già espressi un anno fa, quando aveva parlato della necessità di riorganizzare le forze armate, in cui, a detta sua, c'era troppa presenza di persone "grasse" e con idee "woke" (troppo politicamente corrette).

"L'era dell'aspetto inaccettabile è finita", ha sostenuto. "In parole povere, se non soddisfi gli standard fisici maschili per le posizioni di combattimento, non superi un test di idoneità fisica o non hai voglia di raderti e avere un aspetto professionale, è ora di cambiare posizione o professione".

"La passata amministrazione ha costretto cosiddetti leader tossici a lasciare per promuovere conformisti che evitavano i rischi, era la vera politicizzazione delle nostre forze armate stupida e pericolosa", ha detto l'ex conduttore di Fox News a cui Donald Trump ha affidato la gestione delle più potenti forze armate del tempo nel suo discorso segnato da toni fortemente politici. Hegseteh ha puntato il dito contro l'amministrazione Biden per aver promosso "generali del politically correct" mentre quella Trump "vuole solo generali che hanno grandi performance", con un diretto attacco all'ex ministro della Difesa, Lyoyd Austin, e l'ex capo degli Stati Maggiori Riuniti, Mark Milley, per aver creato "quote".

Hegsteh nel suo discorso ha citato versetti della Bibbia, ma anche usato insulti e epiteti offesivi verso i transgender: "Non siamo più il dipartimento woke o debole, questo significa niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, tipi strani, mollaccioni, o estremisti. Solo guerrieri".