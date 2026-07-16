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Usa, Pete Hegseth annuncia screening annuale del testosterone per i militari

Mondo

Il capo del Pentagono ha dichiarato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l'anno. "È un dato scientifico consolidato che, con l'avanzare dell'età, i livelli tendano spesso a calare naturalmente"

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Dopo la lotta al sovrappeso e alla barba, Pete Hegseth ha annunciato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l'anno. "È un dato scientifico consolidato che, con l'avanzare dell'età, i livelli di testosterone tendano spesso a calare naturalmente", ha affermato il capo del Pentagono in un video pubblicato su X, intitolato: 'Il dipartimento della Guerra ad alto livello di testosterone'.

Test su base volontaria per i minori di 30 anni

"Non si tratta di potenziamento artificiale ma di ripristinare e ottimizzare le proprie capacità naturali, tutelare la longevità e garantire le basi biologiche necessarie per sostenere il combattimento", ha aggiunto il segretario. Spetterà ai militari decidere se sottoporsi al trattamento qualora questo venisse raccomandato, ha precisato Hegseth, precisando che anche i minori di 30 anni potranno effettuare il test su base volontaria. Il capo del Pentagono ha utilizzato termini neutri come "warfighters" (combattenti) e "warriors" (guerrieri) nel suo intervento, senza specificare se l'obbligo del test e l'opzione di trattamento riguardino anche le donne. 

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