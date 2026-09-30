L'indagine della polizia londinese, complessa e molto articolata, è stata ribattezzata "Operation Northleig" , riferita al rogo del grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea che nel 2017 costò la vita a 72 persone. Ha passato in rassegna nel corso degli anni la posizione di ben 15.000 persone e di 700 entità ed è costata finora oltre 150 milioni di sterline.