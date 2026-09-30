Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli "Hells Angels" in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse sarebbe stata sviluppata una rete euroepa per il riciclaggio di denaro, allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi

Una maxi operazione di polizia che ha visto in campo circa 2.000 agenti, è stata condotta nelle scorse ore dalle forze di sicurezza in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria per fermare una rete europea riconducibile agli "Hells Angels". Lo riporta il quotidiano tedesco " Bild ", specificando che si tratta di una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Stando a quanto emerso, diverse persone sono state arrestate. In particolare, gli "Hells Angels" avrebbero gestito una rete ramificata a livello europeo di riciclaggio di denaro, allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.

Gli arresti e le accuse

Gli inquirenti, riporta ancora la "Bild", hanno eseguito più di una dozzina di mandati di arresto nei confronti di membri di spicco del famigerato gruppo di motociclisti. Complessivamente, le indagini hanno coinvolto oltre 70 persone. Secondo gli inquirenti, gli "Hells Angels" avrebbero gestito, insieme ad altri sospettati, una rete di riciclaggio di denaro attiva in tutta Europa. Al centro dell'indagine, come detto, ci sono i proventi derivanti dal traffico di droga e armi, dalle estorsioni e dalle attività legate al mondo della prostituzione. Si parla di cifre nell'ordine dei alcuni milioni di euro.

Un duro colpo alla criminalità

Il Ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul ha confermato la maxi operazione. "È il colpo più duro inferto alla criminalità organizzata negli ultimi anni. Migliaia di agenti impiegati, coinvolgimento di diversi Paesi e sequestro di svariati milioni di euro. Chi vuole colpire la criminalità organizzata deve puntare al denaro. Perché il denaro è il loro motore e, al contempo, il loro tallone d'Achille". Reul ha poi aggiunto "Continueremo a tenere alta la guardia".

Una sparatoria nel 2022

Secondo quanto trapelato, a dare il via all'inchiesta era stata una sparatoria avvenuta nel maggio 2022. In quell'occasione, membri di bande di motociclisti e criminali appartenenti a clan turco-libanesi si erano affrontati a colpi di arma da fuoco nel centro di Duisburg. Da lì in poi si è innescata una fitta serie di indagini culminata con gli interventi delle ultime ore. La vasta operazione di polizia si è concentra principalmente nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in particolare nelle città di Duisburg e Oberhausen, dove reparti speciali hanno perquisito oltre 100 tra abitazioni e locali commerciali. Parallelamente, gli inquirenti sono intervenuti anche in altri Länder tedeschi e in diversi Paesi europei.