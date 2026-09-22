Il velivolo con a bordo il cantante del duo di musica sertaneja Rick & Renner è scomparso nello Stato di Santa Catarina, nel sud del Paese. Con lui viaggiavano l'imprenditore Bruno Avelar, il suo videomaker e il pilota. In corso le operazioni di ricerca, ostacolate dal maltempo

È scomparso nello Stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, un elicottero con a bordo il cantante Rick Sollo, del duo di musica sertaneja Rick & Renner. Con lui viaggiavano l'imprenditore Bruno Avelar, il suo videomaker e il pilota. La presenza dell'artista è stata confermata dal suo ufficio stampa. L'elicottero, un Bell 430, era decollato da Porto Belo, sulla costa nord dello Stato, ed era diretto a São Joaquim, ma non è mai arrivato a destinazione.

Le ricerche col maltempo

Le ricerche sono concentrate nella regione di Urubici, nella Serra catarinense, dove sono impegnati vigili del fuoco, Polizia militare e Forza aerea brasiliana. I soccorritori hanno inizialmente perlustrato la località di Vacas Gordas, indicata come possibile luogo della caduta, senza trovare tracce dell'aeromobile. Le squadre si sono quindi spostate verso l'area dell'ultimo segnale del cellulare di uno degli occupanti, vicino a São Joaquim. Il maltempo, con piogge e forti raffiche di vento, sta ostacolando le operazioni.