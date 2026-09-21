Usa, cavo fibra tranciato per errore. Disagi per centinaia voli

Un cavo in fibra ottica danneggiato accidentalmente durante lavori di costruzione ha provocato gravi disagi al traffico aereo negli Stati Uniti, con ritardi nei principali aeroporti a Filadelfia, New York e Boston, e circa 90 voli dirottati verso altre regioni. Dopo qualche ora i voli sono ripresi gradualmente in alcuni dei principali aeroporti della East Coast, ha annunciato la Federal Aviation Administration (FAA).

Guasto al Terminal Radar Approach Control System

L'amministratore dell'aviazione statunitense, Bryan Bedford, ha spiegato che il guasto ha interessato il Terminal Radar Approach Control System, il sistema che guida gli aerei durante il decollo e l'atterraggio. Il malfunzionamento di un circuito ha portato alla scoperta che anche il collegamento di riserva in fibra ottica era stato danneggiato dagli operai. "Qualcuno lo ha dissotterrato", ha affermato Bedford, precisando che il tratto interessato è lungo circa 183 metri e che la riparazione richiederà circa 13 ore. Per intervenire è necessario spegnere il sistema, liberare temporaneamente lo spazio aereo e assicurarsi che tutti i voli siano in condizioni di sicurezza. Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha affermato che problemi di questo tipo "non sono nuovi" e ha chiesto al Congresso ulteriori finanziamenti per aggiornare il sistema.

I disagi

L'aeroporto John F. Kennedy di New York ha segnalato ritardi nelle partenze e negli arrivi a causa del guasto alle apparecchiature della Faa. Anche il Boston Logan ha avvertito che il problema al controllo del traffico aereo sta avendo ripercussioni sui voli in tutto il Paese. Il disservizio coincide con la pubblicazione di un rapporto del Government Accountability Office, secondo cui i sistemi di comunicazione e controllo del traffico aereo della Faa sono vulnerabili a minacce informatiche, anche se la Faa non ha tuttavia indicato un attacco informatico come causa dei disagi in corso.

A New York l'Assemblea generale dell'Onu

I disagi arrivano in un momento particolarmente delicato per il traffico aereo della regione: circa 130 capi di Stato e di governo e decine di ministri stanno arrivando a New York per la settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il sito di tracciamento dei voli Flightaware finora oltre 680 collegamenti sarebbero stati coinvolti nel blocco. Il guasto a Filadelfia segue di poche ore quello che ha messo in ginocchio il traffico aereo in Gran Bretagna.