In un'intervista a Cbs News, Patrick Clancy ha parlato dell'ex moglie, l'infermiera 36enne che nel 2023 ha strangolato e ucciso i suoi tre figli, rispettivamente 5 anni, 3 anni e otto mesi . “Ho visto che è stata chiamata 'mamma assassina', 'assassina di bambini', 'mostro', ma era la malattia mentale ad aver causato tutto. L'ho perdonata”, ha detto l'uomo. Il processo è stato annullato ad agosto dopo che la giuria popolare non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime

“Ho perdonato Lindsay Clancy per aver ucciso i nostri figli”. A dichiararlo, in un'intervista a Cbs News, è stato Patrick Clancy riferendosi all'ex moglie, l'infermiera 36enne che nel 2023 ha strangolato e ucciso i suoi tre figli, rispettivamente 5 anni, 3 anni e otto mesi . Il processo alla donna, che viveva con la famiglia nella periferia di Boston, si è chiuso a fine agosto con un nulla di fatto dichiarato dal giudice William Sullivan, dopo che la giuria popolare non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime. “Ho visto che è stata chiamata 'mamma assassina', 'assassina di bambini', 'mostro', ma era la malattia mentale ad aver causato tutto. Lei non mi ha mai chiesto il perdono, ma io gliel'ho dato”, ha raccontato l'ex marito al programma americano “60 Minutes”.

L'ex marito: "Lindsay aveva una depressione molto profonda"

L'uomo ha poi ricordato gli ultimi mesi insieme all'ex moglie Lindsay, un periodo in cui la donna lottava contro una profonda depressione. Lo stesso Patrick ha confermato di averla vista soffrire nei mesi precedenti agli omicidi. Durante il processo per omicidio di primo grado, era infatti emerso che l'infermiera 36enne aveva confessato all'ex marito, alla madre e ai medici di avere pensieri omicidi e suicidi e difficoltà a dormire. “Era ottobre (2022, cinque mesi dopo la nascita dell'ultimogenito, ndr) ed era già qualche notte che lei non riusciva a dormire. Non conoscevo le malattie mentali perinatali e non sapevo come gestirle, quindi sono sicuro di non aver visto molti segnali. Il punto più basso è arrivato a dicembre. Aveva una grave mancanza di sonno, una depressione molto profonda e pensieri invadenti”, ha raccontato.

Il caso Lindsay Clancy

Nel 2023 Clancy è stata ricoverata in una struttura psichiatrica nei pressi di Boston, dove è rimasta cinque giorni. La crisi ha raggiunto l'apice il 24 gennaio del 2023, quando ha ucciso i tre bambini mentre il marito era uscito di casa per comprare la cena. Secondo la ricostruzione fornita in seguito dalla stessa Clancy, avrebbe udito una voce maschile che le diceva che sarebbe morta e che i suoi figli non sarebbero stati al sicuro senza di lei. Dopo i tre infanticidi, l'infermiera 36enne si è poi ferita con un coltello gettandosi da una finestra del secondo piano nel tentativo di togliersi la vita, riportando una paralisi. Al momento Lindsay Clancy si trova al Tewksbury Hospital nel Massachusetts in attesa di sapere se l'accusa chiederà un nuovo processo per l'omicidio.