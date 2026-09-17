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Egitto, nuova scoperta archeologica nel tempio di Karnak a Luxor: alla luce dio del Nilo

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Il team di archeologi egiziani e cinesi responsabile dei lavori nel sito ha spiegato che il rilievo presenta uno stile sorprendentemente arcaico che potrebbe offrire nuovi indizi sulla vita religiosa e artistica egizia di oltre 2.500 anni fa

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Durante gli scavi nel complesso templare di Karnak, a Luxor nel sud dell'Egitto, è tornato alla luce un rilievo raffigurante Hapi, la divinità associata alla piena annuale del Nilo. Il team di archeologi egiziani e cinesi responsabile dei lavori nel sito ha spiegato che il rilievo presenta uno stile sorprendentemente arcaico che potrebbe offrire nuovi indizi sulla vita religiosa e artistica egizia di oltre 2.500 anni fa. Gli studiosi, che collaborano dal 2018, hanno anche segnalato la scoperta di un lago sacro finora sconosciuto, di un rilievo raffigurante una figura femminile sacra e di frammenti di pietra con iscrizioni nell'area dedicata a Montu. 

Luxor

Il dio Hapi

In questi anni di lavoro, il gruppo di ricerca ha portato alla luce la pianta architettonica completa di cinque cappelle dedicate a Osiride, il sovrano dell'oltretomba. Nella quinta cappella, scavata di recente, gli archeologi hanno ricomposto alcuni blocchi crollati formando una parete che rivela rilievi di Hapi; la divinità è qui raffigurata come una coppia di figure gemelle che recano offerte verso l'ingresso del tempio. "Reggono delle offerte e sono rivolte verso l'ingresso del tempio: una coppia si trova a sinistra e l'altra a destra. Ognuna è lì per presentare un'offerta. Davanti a ogni figura di Hapi vi è un'iscrizione che specifica quale sia l'offerta", ha spiegato Wen Jing, membro del team e ricercatrice associata presso l'Istituto di Storia Mondiale dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Per gli antichi Egizi, le piene annuali del Nilo portavano acqua e depositavano limo fertile sui campi, consentendo agli agricoltori di coltivare i raccolti. Hapi, associato a tale abbondanza, divenne un simbolo di sostentamento e di vita. Spesso Hapi veniva raffigurato come una coppia di divinità dalle forme floride, a simboleggiare l'unificazione dell'Alto e del Basso Egitto. 

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