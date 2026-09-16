Sono decine le persone che risultano ancora disperse, con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore: almeno 50 i bambini ancora intrappolati, secondo la Protezione civile palestinese. L'edificio, che ospitava numerosi sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani

È di almeno 11 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche cinque bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse, con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la Protezione civile palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.

Il crollo durante la notte mentre le persone dormivano

Sempre secondo la Protezione civile, sarebbero almeno 100 i palestinesi ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui circa 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. "Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli" - ha detto il portavoce ad Al Jazeera - "ma l'occupazione (gli israeliani, ndr) si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella Striscia di Gaza".

Bambini estratti vivi dalle macerie, si scava ancora a mani nude

Filmati verificati da Al Jazeera, scrive l'emittente araba, mostrano squadre di soccorso intente a estrarre bambini piccoli dalle macerie, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Secondo i testimoni e i filmati verificati, si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto il cemento, mentre le squadre della Protezione civile faticavano a raggiungere le persone rimaste sepolte all'interno. Un altro video mostra una bambina estratta viva dalle rovine e diversi sopravvissuti che emergono dalle macerie prima di essere sportati via in ambulanza. L'edificio, stando a testimoni locali, era a più piani. Sotto le macerie ci sarebbero sei famiglie.