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Alarm phone: "Persi i contatti con 29 migranti partiti su una barca da Sfax, in Tunisia"

Mondo

Erano partiti l'11 settembre. "Le autorità competenti sono state informate, ma non agiscono", accusa la rete di attivisti 

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Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti, partita da Sfax, in Tunisia, l'11 settembre. "Sono passati quattro lunghi giorni e i parenti e le famiglie non hanno più notizie di loro. Le autorità competenti sono state informate, ma non agiscono", afferma Alarm Phone, progetto internazionale di emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa.

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