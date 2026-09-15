Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti, partita da Sfax, in Tunisia, l'11 settembre. "Sono passati quattro lunghi giorni e i parenti e le famiglie non hanno più notizie di loro. Le autorità competenti sono state informate, ma non agiscono", afferma Alarm Phone, progetto internazionale di emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa.