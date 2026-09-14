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Francia, Macron: nuova proposta per il divieto dei social agli under 15 sottoposta all'Ue

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Il governo francese ha ultimato una nuova versione del provvedimento, dopo che una precedente proposta in merito era stata bocciata dal Consiglio costituzionale. Macron: “Andremo fino in fondo”

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La Francia torna sul divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il governo ha infatti ultimato una nuova versione del provvedimento e l’ha notificata alla Commissione europea, dopo che una precedente proposta era stata bocciata dal Consiglio costituzionale. Ad annunciarlo è stato il presidente Emmanuel Macron su X. 

La nuova formulazione del testo

 

"Dopo un rigoroso lavoro tecnico, il governo notifica oggi alla Commissione (europea) una nuova formulazione del testo, un mese dopo la decisione del Consiglio", ha annunciato il capo di Stato francese. La notifica rappresenta un passaggio necessario per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. "Andremo fino in fondo", ha assicurato Macron, ricordando di aver chiesto al primo ministro Sébastien Lecornu di "trovare una via d'uscita" che fosse conforme sia alle osservazioni del Consiglio costituzionale sia alle prescrizioni del diritto europeo, dopo la bocciatura del testo a metà agosto. 

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