Nada aveva 9 anni e viveva a Barcellona con la sua famiglia di origine marocchina quando un vicino di casa la rapì e la portò in Bolivia. Laggiù, vittima di abusi e ridotta in schiavitù, ha vissuto un inferno durato 7 mesi, prima di essere liberata in un'operazione della polizia spagnola. Oggi ha 22 anni e il suo sogno è aiutare altre vittime: "Voglio dare voce a chi non ne ha"