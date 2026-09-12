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Nada Itrab, vittima di tratta di minori e abusi: “La voglia di studiare mi ha salvata”

Giulia Floris

Giulia Floris

Nada aveva 9 anni e viveva a Barcellona con la sua famiglia di origine marocchina quando un vicino di casa la rapì e la portò in Bolivia. Laggiù, vittima di abusi e ridotta in schiavitù, ha vissuto un inferno durato 7 mesi, prima di essere liberata in un'operazione della polizia spagnola. Oggi ha 22 anni e il suo sogno è aiutare altre vittime: "Voglio dare voce a chi non ne ha"

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