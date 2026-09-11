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Brics, perché dopo 20 anni molto ruota ancora intorno all'Occidente

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A 25 anni dalla nascita del termine "BRIC" e a 20 anni dal primo vertice, l'incontro di Nuova Delhi mostra un paradosso: il gruppo guarda sempre più al rafforzamento del proprio peso globale, ma la sua politica continua a essere condizionata dagli Stati Uniti 

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