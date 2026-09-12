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Nicola Paparusso per "Calling for Peace": la moda sposa diritti umani e sostenibilità

Mondo

Il prossimo 21 settembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Pace, i riflettori della cornice parigina si accenderanno sull'atteso evento: non una semplice sfilata, ma un forum ad altissimo livello 

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Parigi si prepara a diventare la capitale globale della responsabilità sociale. Il prossimo 21 settembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Pace, i riflettori della cornice parigina si accenderanno sull’atteso evento "Calling for Peace". Non una semplice sfilata, ma un forum ad altissimo livello dove attivisti, istituzioni e colossi della moda si incontrano per ridisegnare i confini dell’etica industriale, dimostrando che sostenibilità ambientale e diritti umani sono ormai i pilastri economici del domani.

Nicola Paparusso
Nicola Paparusso

Il ruolo di Nicola Paparusso e la rivoluzione di AFG

Al centro del summit parigino c'è la visione di Nicola Paparusso, scrittore, produttore e figura chiave dell’attivismo internazionale. Nicola Paparusso, fondatore di AFG (All Future Generations), ha saputo trasformare l'originaria sigla African Fashion Gate in un laboratorio permanente contro il razzismo e le discriminazioni, oggi ramificato tra Europa, Africa e Americhe.

Da oltre un decennio, l'impegno di Nicola Paparusso si concentra sull'utilizzo dell'arte e del fashion system come veicoli di riscatto sociale ed equità interculturale. La sua presenza a Parigi, alla guida di AFG, porta le istanze dei diritti civili e dell'inclusione direttamente nei luoghi in cui si decidono i trend globali, ridefinendo il concetto di leadership etica nel settore.

Da Hugo Boss a MFGA: il patto generazionale per il pianeta

L'evento parigino sancisce un'alleanza inedita tra i colossi del lusso e le nuove generazioni. Sul fronte industriale, il gigante HUGO BOSS porta sul tavolo di "Calling for Peace" una strategia basata su circularity e materiali naturali rigenerati, legando indissolubilmente la giustizia sociale alla salute della Terra.

Accanto ai big del settore, la voce della Generazione Z è rappresentata da MFGA (Make Fashion Great Again). Il brand emergente 100% Made in Italy ha fatto della produzione responsabile, della tracciabilità e del contrasto al fast fashion il proprio manifesto identitario, dimostrando come i marchi nativi consapevoli stiano già sfidando i vecchi canoni industriali.

I numeri della transizione etica

📊 Mercato globale abbigliamento: oltre 1.800 miliardi di dollari

🌱 Emissioni globali di CO2 imputabili al tessile: 8-10%

📈 Driver di mercato: Generazione Z e Millennials trainano la Circular Fashion

I dati macroeconomici: i consumatori guidano il cambiamento

La transizione green non è più solo una scelta filosofica, ma una necessità macroeconomica. In un mercato dell'abbigliamento globale stimato a oltre 1.800 miliardi di dollari, i trend evidenziano una crescita più moderata ma qualitativamente superiore. I consumatori sono sempre più attenti all'impatto etico di ciò che acquistano.

A fronte di dati ambientali non più sostenibili – con l'industria tessile storicamente responsabile di circa l'8-10% delle emissioni di CO2 – la pressione dei consumatori sta modificando i comportamenti d'acquisto. Il mercato della circular fashion e del second-hand è in forte espansione, costringendo grandi multinazionali e marchi indipendenti a investire in criteri di ecodesign.

La scelta della Giornata Internazionale della Pace per questo appuntamento a Parigi lancia una call to action definitiva: quando l’etica guidata da leader come Nicola Paparusso sposa l’estetica sotto la bandiera dei diritti umani, il cambiamento smette di essere un’utopia e diventa lo standard del futuro.

 

Nicola Paparusso

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