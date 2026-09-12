Il prossimo 21 settembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Pace, i riflettori della cornice parigina si accenderanno sull'atteso evento: non una semplice sfilata, ma un forum ad altissimo livello ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Parigi si prepara a diventare la capitale globale della responsabilità sociale. Il prossimo 21 settembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Pace, i riflettori della cornice parigina si accenderanno sull’atteso evento "Calling for Peace". Non una semplice sfilata, ma un forum ad altissimo livello dove attivisti, istituzioni e colossi della moda si incontrano per ridisegnare i confini dell’etica industriale, dimostrando che sostenibilità ambientale e diritti umani sono ormai i pilastri economici del domani.

Nicola Paparusso

Il ruolo di Nicola Paparusso e la rivoluzione di AFG Al centro del summit parigino c'è la visione di Nicola Paparusso, scrittore, produttore e figura chiave dell’attivismo internazionale. Nicola Paparusso, fondatore di AFG (All Future Generations), ha saputo trasformare l'originaria sigla African Fashion Gate in un laboratorio permanente contro il razzismo e le discriminazioni, oggi ramificato tra Europa, Africa e Americhe. Da oltre un decennio, l'impegno di Nicola Paparusso si concentra sull'utilizzo dell'arte e del fashion system come veicoli di riscatto sociale ed equità interculturale. La sua presenza a Parigi, alla guida di AFG, porta le istanze dei diritti civili e dell'inclusione direttamente nei luoghi in cui si decidono i trend globali, ridefinendo il concetto di leadership etica nel settore.

Da Hugo Boss a MFGA: il patto generazionale per il pianeta L'evento parigino sancisce un'alleanza inedita tra i colossi del lusso e le nuove generazioni. Sul fronte industriale, il gigante HUGO BOSS porta sul tavolo di "Calling for Peace" una strategia basata su circularity e materiali naturali rigenerati, legando indissolubilmente la giustizia sociale alla salute della Terra. Accanto ai big del settore, la voce della Generazione Z è rappresentata da MFGA (Make Fashion Great Again). Il brand emergente 100% Made in Italy ha fatto della produzione responsabile, della tracciabilità e del contrasto al fast fashion il proprio manifesto identitario, dimostrando come i marchi nativi consapevoli stiano già sfidando i vecchi canoni industriali.

I numeri della transizione etica 📊 Mercato globale abbigliamento: oltre 1.800 miliardi di dollari 🌱 Emissioni globali di CO2 imputabili al tessile: 8-10% 📈 Driver di mercato: Generazione Z e Millennials trainano la Circular Fashion