Alaska, 15enne trovato vivo dopo 3 giorni aggrappato a scafo: 2 morti

La tragedia è avvenuta al largo di Saint-Laurent. Tre ragazzi erano a bordo di un peschereccio che si è capovolto a causa del maltempo. I soccorsi sono riusciti ad arrivare sul posto solo dopo tre giorni: un 15enne l'unico sopravvissuto, gli altri due giovani sono morti nel naufragio

Vivo per miracolo dopo un naufragio nelle gelide acque del Mare di Bering. Un 15enne è rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca: trovato vivo al largo dell'Alaska dall’equipaggio di un peschereccio. Il giovane sopravvissuto presentava sintomi di ipotermia. Morti nel naufragio suo fratello di 35 anni e suo cugino.

La tragedia

La tragedia è avvenuta al largo di Saint-Laurent, un'isola isolata nella parte occidentale dell'Alaska. Il gruppo era partito a bordo di un peschereccio lungo 5,5 metri con l’intenzione di ritornare domenica. Le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno impedito il rientro a terra: mandato subito un Sos, ma le squadre di soccorso aereo non sono riuscite ad avviare le ricerche prima di lunedì mattina. La guardia costiera statunitense ha avvistato l'imbarcazione capovolta, a circa 6,5 chilometri dall'isola.