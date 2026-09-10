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Culto di Mladic, Kandić: “L’antidoto? Tornare a parlare delle vittime”

Ludovica Passeri

L'attivista serba, fondatrice del Fonda za humanitarno pravo (Centro per il diritto umanitario), impegnata dagli anni Novanta a fare luce sui crimini degli anni Novanta, punta il dito contro la propaganda politica: "Il tempo ha dimostrato che si parla molto di più dei carnefici, che col passare del tempo vengono elevati al rango di eroi, mentre le vittime rimangono in gran parte marginalizzate". E sul processo di riconciliazione: "Procede molto più lentamente di quando ci aspettassimo vent'anni fa"

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