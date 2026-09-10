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Bbc, la giornalista Maryam Moshiri annuncia di avere un tumore

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La reporter britannica, volto noto dell'emittente televisiva, ha rivelato al Times di essere affetta da novembre 2024 da policitemia vera, una rara neoplasia cronica del sangue. “Dovrò passare il resto della mia vita a curarmi per questo”, ha dichiarato

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La giornalista della Bbc Maryam Moshiri ha annunciato di avere un tumore. La reporter britannica, volto noto dell'emittente televisiva, ha rivelato al Times di essere affetta da novembre 2024 da policitemia vera, una rara neoplasia cronica del sangue. “Sono passati due anni dalla diagnosi e sento di aver iniziato a capire molto meglio la malattia e il modo in cui influenza la mia vita. Ora la gestisco in una certa misura, quindi ho pensato che fosse davvero importante sensibilizzare l'opinione pubblica”, ha raccontato Moshiri. “Dovrò passare il resto della mia vita a curarmi per questo”, ha aggiunto.

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Che cos'è la policitemia vera

La policitemia vera è una rara malattia del sangue in cui il midollo osseo produce un numero eccessivo di cellule ematiche, soprattutto globuli rossi. Si tratta di una forma di neoplasia mieloproliferativa cronica, una patologia dovuta alla proliferazione anomala delle cellule del sangue che, circolando con maggiore difficoltà, può aumentare il rischio di trombosi. Tra i sintomi più comuni della policitemia vera ci sono mal di testa, vertigini, stanchezza, disturbi della vista e prurito sulla pelle. Alcuni pazienti possono presentare arrossamento del viso o delle mani, sensazione di bruciore e dolore alle estremità, oppure sudorazione notturna e perdita di peso. In altri casi, il primo segnale della malattia può essere proprio una complicanza trombotica: per esempio una trombosi venosa profonda, un'embolia polmonare, un infarto o un ictus.

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