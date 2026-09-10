Bbc, la giornalista Maryam Moshiri annuncia di avere un tumore

La giornalista della Bbc Maryam Moshiri ha annunciato di avere un tumore. La reporter britannica, volto noto dell'emittente televisiva, ha rivelato al Times di essere affetta da novembre 2024 da policitemia vera, una rara neoplasia cronica del sangue. “Sono passati due anni dalla diagnosi e sento di aver iniziato a capire molto meglio la malattia e il modo in cui influenza la mia vita. Ora la gestisco in una certa misura, quindi ho pensato che fosse davvero importante sensibilizzare l'opinione pubblica”, ha raccontato Moshiri. “Dovrò passare il resto della mia vita a curarmi per questo”, ha aggiunto.

