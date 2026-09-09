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Ungheria espelle 10 diplomatici russi. Mosca: "Daremo risposta dura e dolorosa"

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A rendere nota la decisione di Budapest, è stata la ministra degli Esteri con un post su X. Subito pronta dall'altra parte la reazione espressa dalla portavoce Zakharova

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L'Ungheria ha espulso dieci diplomatici russi per aver svolto "attività inaccettabili" ai sensi del diritto internazionale. La risposta alla "lobby russofoba" a Budapest sarà "dura e dolorosa", ha dichiarato subito la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all'agenzia Tass. 

La decisione dell'Ungheria

A rendere nota la decisione è stata la ministra degli Esteri ungherese Anita Orban. "Su mia indicazione, martedì il funzionario competente del Ministero degli Affari Esteri ha informato l'ambasciatore russo in Ungheria che, secondo la valutazione delle autorità ungheresi, 10 membri della missione russa avevano svolto in Ungheria attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna", ha scritto la ministra su X, specificando che le persone in questione sono state "invitate a lasciare l'Ungheria". "Questa decisione - ha spiegato - tutela la sicurezza e la sovranità dell'Ungheria. Non implica la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia. L'Ungheria intende proseguire il dialogo necessario, basato sul rispetto reciproco e sull'osservanza delle regole".

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