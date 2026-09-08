Un video diventato virale mostrerebbe il presidente Usa Donald Trump discutere animatamente con un pilota del Marine One prima di lasciare l'elicottero, lunedì, al rientro alla Casa Bianca. Secondo l'interpretazione di una lettrice labiale ingaggiata dal Mirror, Trump avrebbe detto "per oggi ho chiuso" e "abbiamo finito". Un'esperta di linguaggio del corpo lo ha descritto come irritato e assorto: nella sequenza il presidente non avrebbe ricambiato il saluto dei marine schierati ai lati della scaletta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un video diventato virale mostrerebbe il presidente statunitense Donald Trump mentre discute in modo acceso con un pilota del Marine One, lunedì, poco prima di lasciare l'elicottero al rientro alla Casa Bianca. Nelle immagini, riprese mentre il presidente si trovava sulla soglia del velivolo, Trump appare visibilmente contrariato: gesticola, punta più volte il dito verso l'abitacolo e sembra rivolgersi al pilota in un confronto teso. Sull'episodio si sono concentrate le interpretazioni di una lettrice labiale e di un'esperta di comunicazione non verbale, entrambe ingaggiate dal Mirror.

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"Per oggi ho chiuso" Secondo la lettrice labiale Nicola Hickling, nei primi dieci secondi la bocca del presidente non sarebbe abbastanza visibile per ricostruire le parole. Intorno al dodicesimo secondo, però, Trump girerebbe la testa e avrebbe detto "per oggi ho chiuso". Mentre si voltava per andarsene, avrebbe poi aggiunto "abbiamo finito". Subito dopo il presidente si è girato di scatto, ha afferrato i corrimano della scaletta ed è sceso dal velivolo. Nella sequenza sarebbe passato davanti a due marine schierati ai lati dei gradini, in posizione di saluto, senza ricambiare come è sua consuetudine, proseguendo con lo sguardo rivolto verso il basso. Leggi anche Tetris batte Trump, ritirato il gioco "Build the Wall"