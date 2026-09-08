La Casa Bianca ha rimosso dalla nuova sezione arcade del proprio sito "Build the Wall", videogioco in stile Tetris che invitava a fermare un'orda di zombie al confine impilando blocchi. La decisione è arrivata dopo l'avvertimento della Tetris Company, che ha negato ogni licenza e ha ricordato di prendere "molto sul serio" le violazioni del copyright. Restano online altri giochi ispirati a classici del settore e ai temi dell'amministrazione, tra cui uno sulle deportazioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Casa Bianca ha ritirato dalla sua nuova sezione di giochi arcade "Build the Wall", un titolo in stile Tetris finito nel mirino della società che detiene i diritti del celebre videogioco. La rimozione è arrivata dopo l'avvertimento della Tetris Company, che ha negato di aver mai autorizzato l'uso del proprio marchio.

Il gioco ritirato Sottotitolato "Assedio di zombie al confine", "Build the Wall" chiedeva ai giocatori di "proteggere il confine dall'orda in arrivo" incastrando blocchi in caduta, con una meccanica ricalcata su quella di Tetris. Faceva parte di una serie di titoli apertamente ispirati a classici del settore e rimodellati sulle priorità dell'amministrazione guidata da Donald Trump.

L'avvertimento di Tetris La società ha preso le distanze dal gioco. "La Tetris Company non è stata coinvolta nella creazione di 'Build the Wall' e non ha autorizzato o concesso in licenza il marchio Tetris o la proprietà intellettuale per il gioco", ha dichiarato l'azienda venerdì scorso, spiegando di stare "esaminando la questione" a chi chiedeva di eventuali azioni legali. In un messaggio sui social il gruppo ha poi aggiunto: "In Tetris, crediamo nel potere della connessione e nell'unire le persone, non nel dividerle", chiudendo con un post scriptum netto: "Prendiamo molto sul serio le violazioni del copyright".