Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tetris batte Trump: la Casa Bianca costretta a ritirare il gioco "Build the Wall"

Mondo

La Casa Bianca ha rimosso dalla nuova sezione arcade del proprio sito "Build the Wall", videogioco in stile Tetris che invitava a fermare un'orda di zombie al confine impilando blocchi. La decisione è arrivata dopo l'avvertimento della Tetris Company, che ha negato ogni licenza e ha ricordato di prendere "molto sul serio" le violazioni del copyright. Restano online altri giochi ispirati a classici del settore e ai temi dell'amministrazione, tra cui uno sulle deportazioni

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Casa Bianca ha ritirato dalla sua nuova sezione di giochi arcade "Build the Wall", un titolo in stile Tetris finito nel mirino della società che detiene i diritti del celebre videogioco. La rimozione è arrivata dopo l'avvertimento della Tetris Company, che ha negato di aver mai autorizzato l'uso del proprio marchio.

Il gioco ritirato

Sottotitolato "Assedio di zombie al confine", "Build the Wall" chiedeva ai giocatori di "proteggere il confine dall'orda in arrivo" incastrando blocchi in caduta, con una meccanica ricalcata su quella di Tetris. Faceva parte di una serie di titoli apertamente ispirati a classici del settore e rimodellati sulle priorità dell'amministrazione guidata da Donald Trump.

L'avvertimento di Tetris

La società ha preso le distanze dal gioco. "La Tetris Company non è stata coinvolta nella creazione di 'Build the Wall' e non ha autorizzato o concesso in licenza il marchio Tetris o la proprietà intellettuale per il gioco", ha dichiarato l'azienda venerdì scorso, spiegando di stare "esaminando la questione" a chi chiedeva di eventuali azioni legali. In un messaggio sui social il gruppo ha poi aggiunto: "In Tetris, crediamo nel potere della connessione e nell'unire le persone, non nel dividerle", chiudendo con un post scriptum netto: "Prendiamo molto sul serio le violazioni del copyright".

Gli altri giochi contestati

La sezione arcade del sito della Casa Bianca, lanciata il giorno prima del ritiro, ha attirato critiche per contenuti giudicati razzisti e sollevato dubbi su possibili violazioni del diritto d'autore. Alcuni giochi e clip promozionali diffusi sui social riprendevano immagini molto simili a proprietà intellettuali di Sega, Xbox – marchio di Microsoft – e della Flappy Bird Foundation. In una delle clip le lettere del logo Sega si trasformavano in "Maga", l'acronimo dello slogan trumpiano "Make America Great Again". Restano invece disponibili altri titoli, tra cui "Rio Run", un gioco in stile Snake incentrato sul tema delle deportazioni.

Mondo: Ultime notizie

Iran, Pasdaran: "Sequestrato un drone sottomarino Usa a Hormuz"

live Mondo

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un sottomarino statunitense...

Uk, disagi nei principali aeroporti per un problema di natura tecnica

Mondo

"Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici...

Ucraina, Putin sente Trump: "Non ci sono piani ostili verso l'Europa"

live Mondo

I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai...

Cisgiordania, 12 Paesi impongono sanzioni a colonie israeliane

Mondo

Il ministro degli Esteri britannico Miliband ha accusato il governo di "chiudere gli occhi"...

Eton College, quanto costa la scuola del principe George

Mondo

Il principe George ha varcato per la prima volta le porte dell'Eton College, la boarding school...

Mondo: I più letti