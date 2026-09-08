Elezioni in Francia, quanto vantaggio ha guadagnato Le Pen? I sondaggi

Secondo una recente rilevazione di Elabe, se si votasse oggi la leader del Rassemblement National raccoglierebbe al primo turno tra il 34% e il 35,5% dei consensi. Il sondaggio prende in considerazione sei possibili scenari, a seconda dei candidati che potrebbero emergere come suoi principali avversari, ma in nessuno di essi Le Pen sarebbe scalzata dal primo posto
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