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Elezioni in Francia, quanto vantaggio ha guadagnato Le Pen? I sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo una recente rilevazione di Elabe, se si votasse oggi la leader del Rassemblement National raccoglierebbe al primo turno tra il 34% e il 35,5% dei consensi. Il sondaggio prende in considerazione sei possibili scenari, a seconda dei candidati che potrebbero emergere come suoi principali avversari, ma in nessuno di essi Le Pen sarebbe scalzata dal primo posto

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