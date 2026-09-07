Il primo pilota di auto da corsa senza braccia: guida usando i piedi

Si chiama Callum Smith, ha 23 anni ed è nato senza le braccia. Usa il piede sinistro per controllare un volante adattato nel vano pedali e il destro per accelerare e frenare

Callum Smith, 23 anni, è nato senza braccia, ed è il primo pilota automobilistico al mondo senza gli arti superiori che guida un'auto da corsa. Come fa? Con i piedi.

Secondo quanto riportato da alcuni media britannici come The Telegraph e BBC, ha firmato un contratto con il Team BRIT, una scuderia per piloti disabili.

"Sarò la prima persona a correre senza braccia, la prima in assoluto", ha dichiarato. "Sono cresciuto nel mondo degli sport motoristici, mio ​​nonno era un grande appassionato di moto e le ho amate fin da piccolo. Una volta che ho iniziato a guidare, ho sempre avuto la convinzione di avere le carte in regola per diventare un pilota e sapevo di potercela fare", ha dichiarato.

La guida con i piedi

Callum, britannico di Nuneaton, nel Warwickshire, usa il piede sinistro per controllare un volante appositamente adattato nel vano piedi e il destro per accelerare e frenare."Uso il piede sinistro per sterzare e poi il destro fa tutto il resto normalmente", ha detto. "Oltre all'acceleratore, ho un interruttore per gli indicatori di direzione: ho un sistema di segnalazione acustica Lodgeson, che mi fornisce pulsanti per il clacson, gli abbaglianti, i tergicristalli, ecc".

Ora ha avuto la sua prima opportunità di portare l'auto a fare un giro sul circuito di Donington: "Non credo ci siano parole sufficienti per descrivere le sensazioni e le emozioni che provo", ha aggiunto Smith.