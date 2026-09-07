Andy Williams, morto a 48 anni il musicista e wrestler 'The Butcher'

L’ex chitarrista degli Every Time I Die e wrestler professionista è deceduto a 48 anni. Si è sentito male al termine di un incontro di wrestling di coppia contro suo storico compagno, The Blade, che si è tenuto sabato 5 settembre al Mr. Small's Theatre di Millvale, in Pennsylvania

La notizia della morte di Andy Williams è stata diffusa da TMZ. L’ex chitarrista degli Every Time I Die e wrestler professionista è deceduto a 48 anni, dopo essersi sentito male al termine di un incontro di wrestling di coppia contro suo storico compagno, The Blade, che si è tenuto sabato 5 settembre al Mr. Small's Theatre di Millvale, in Pennsylvania. Immediati i tentativi di rianimazione cardiopolmonare dei medici dell’organizzazione dell’evento, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Williams aveva iniziato a praticare il wrestling da giovanissimo, poi arrivò la passione per la musica. Le due attività sono andate avanti nei decenni in parallelo. Negli anni 90, insieme al chitarrista Jordan Buckley e al batterista Michael Novak, fondarono la band Every Time I Die, a cui si unirono poco dopo Keith Buckley e John McCarthy.