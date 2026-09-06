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Yemen, oltre 140 morti negli scontri tra forze governo e Houthi

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Secondo fonti militari, i caduti tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita sono stati 84, vittime per lo più in attacchi missilistici. Fonti Houthi hanno riferito di 57 combattenti uccisi

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Tra mezzogiorno di ieri e le prime ore di questa mattina, gli scontri tra le forze governative yemenite e i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, nel sud-ovest dello Yemen hanno causato la morte di oltre 140 combattenti, secondo quanto riferito da fonti militari. Due ufficiali militari delle forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita hanno dichiarato che 84 dei loro soldati sono stati uccisi, principalmente in attacchi missilistici, mentre quattro fonti militari Houthi hanno affermato che 57 combattenti ribelli sono stati uccisi nello stesso periodo. 

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