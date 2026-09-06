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Miss Mondo 2026, vince Joheirry Mola della Repubblica Dominicana

Mondo
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Insegna letteratura e fa la reporter televisiva. La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982

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Viene dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo di Miss Mondo 2026: Joheirry Mola è stata ufficialmente incoronata come vincitrice del concorso svoltosi nella città di Nha Trang, in Vietnam. 

Joheirry Mola
Joheirry Mola - ©Getty

La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982, anno dell'iconico successo di Mariasela Álvarez. Originaria del Distretto Nazionale, Mola si è distinta non solo per la sua avvenenza, ma anche per il suo profilo poliedrico: è un'esperta nel campo dell'amministrazione aziendale, una modella professionista, un'insegnante di letteratura e studi sociali, nonché reporter televisiva. 

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