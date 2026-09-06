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Meglio l'aria condizionata o meno emissioni? Il dilemma degli europei

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un’indagine di YouGov condotta tra luglio e agosto in Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, mostra come le recenti ondate di calore abbiano contribuito a modificare la tradizionale avversione degli europei per i climatizzatori

 

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