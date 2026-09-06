Il piccolo era caduto nel pozzo, situato nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest del Paese, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. Dopo quattro giorni di operazioni senza sosta, il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori

Un bambino di 10 anni è morto in Algeria dopo essere caduto in un pozzo profondo 80 metri. Dopo quattro giorni di operazioni senza sosta, il corpo del piccolo è stato individuato e recuperato dai soccorritori all'interno del pozzo artesiano asciutto, situato nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest del Paese. La tragedia è avvenuta nel villaggio di Errokn, nel comune di Ghassoul, dove il bambino era caduto nel pozzo mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura.