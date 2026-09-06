Il piccolo era caduto nel pozzo, situato nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest del Paese, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. Dopo quattro giorni di operazioni senza sosta, il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori
Un bambino di 10 anni è morto in Algeria dopo essere caduto in un pozzo profondo 80 metri. Dopo quattro giorni di operazioni senza sosta, il corpo del piccolo è stato individuato e recuperato dai soccorritori all'interno del pozzo artesiano asciutto, situato nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest del Paese. La tragedia è avvenuta nel villaggio di Errokn, nel comune di Ghassoul, dove il bambino era caduto nel pozzo mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura.
Le operazioni di recupero
Come ha riferito la protezione civile, per le operazioni di soccorso sono state dispegate tutte le risorse umane e materiali disponibili, in coordinamento con le autorità locali e gli altri enti coinvolti. Dopo aver individuato il punto in cui si trovava il piccolo, i soccorritori sono riusciti a recuperare la salma.