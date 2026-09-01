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Bergamo, bambino di 10 anni muore in un incidente stradale: grave il padre

Cronaca

I due erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante. Entrambi sono stati sbalzati e sono arrivati in condizioni gravissime in ospedale. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare

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Non ce l’ha fatto il bambino di 10 anni arrivato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella serata di lunedì dopo un incidente mentre si trovava sulla moto con il padre. Il piccolo è stato dichiarato morto nella mattinata di martedì, mentre il padre 52enne è ancora ricoverato in gravissime condizioni nello stesso nosocomio.

Lo schianto frontale tra la moto e un mezzo pesante

L’incidente si è verificato lunedì sera in via Zanica, nel capoluogo lombardo. Padre e figlio erano in sella a una moto Ducati quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e i due sono stati sbalzati dalla moto finendo contro la parte anteriore del camion. Immediati i soccorsi, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei medici in ospedale. Indagini sono tuttora in corso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.

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