I due erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante. Entrambi sono stati sbalzati e sono arrivati in condizioni gravissime in ospedale. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare

Lo schianto frontale tra la moto e un mezzo pesante

L’incidente si è verificato lunedì sera in via Zanica, nel capoluogo lombardo. Padre e figlio erano in sella a una moto Ducati quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e i due sono stati sbalzati dalla moto finendo contro la parte anteriore del camion. Immediati i soccorsi, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei medici in ospedale. Indagini sono tuttora in corso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.