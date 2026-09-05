La vittima, 86 anni, si trovava su un prato vicino al lago di Costanza, dove avrebbe dovuto partecipare a un volo in mongolfiera. La dinamica è ancora in fase di accertamento: l’uomo sarebbe stato colpito in fase di decollo ed è deceduto sul posto a causa della gravità delle ferite

Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni,originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.

Accertamenti in corso

La dinamica dei fatti ancora non è chiara e la ricostruzione è ancora in fase di accertamento da parte della polizia del Canton Turgovia. La mongolfiera sarebbe dovuta partire da un prato nei pressi di Salen-Reutenen, circa 20 chilometri a ovest della città di Costanza: l’ipotesi è che l’uomo, che faceva parte di un gruppo organizzato per il volo, sia stato colpito durante le fasi di decollo dalla cesta del mezzo. Inutili i soccorsi: è deceduto sul posto a causa della gravità delle ferite riportate.