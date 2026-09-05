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Un’estate di fuoco: il bilancio degli incendi in Europa

Roberta Cavaglià
©Getty

Il numero di ettari bruciati da inizio anno è inferiore a quelli che sono andati in fumo l’anno scorso, anche se il numero di incendi registrati è simile e l’allarme resta alto. Tra i Paesi UE più colpiti c’è anche l’Italia, superata solo dalla Spagna 

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