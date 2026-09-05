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Lo speciale sull'alluvione in Nepal e Tibet
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Alluvione Nepal, cittadino cinese estratto vivo da tunnel sepolto dopo 9 giorni

Mondo
Reuters

Era nella condotta di una centrale idroelettrica rimasta sepolta dalle macerie in Nepal dopo le catastrofiche inondazioni di oltre nove giorni fa

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Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre mille morti. Lo ha riferito all'Afp il portavoce dell'esercito nepalese Raja Ram Basnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel nel progetto idroelettrico Upper Trishuli-1, situato lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare due operai negli scorsi giorni.

Reuters

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