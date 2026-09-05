Grecia, aereo militare precipita vicino Atene durante un air show

Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire e non si conosce la sorte dei due piloti a bordo dell'F-4 Phantom il cui schianto ha causato una forte esplosione. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra
Un caccia militare F-4 Phantom dell'Aeronautica Militare Ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia.
Lo schianto e l'esplosione
Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire e non si conosce la sorte dei due piloti che a bordo dell'F-4 Phantom. L'aereo, da quanto emerso, era appena decollato quando all'improvviso ha perso quota e si è schiantato sotto lo sguardo dei presenti. Subito dopo l'impatto è stata registrata un'esplosione, avvenuta proprio davanti alle migliaia di visitatori che stavano assistendo all'evento, l'annuale "Settimana del Volo di Atene".
I soccorsi
Un elicottero dei vigili del fuoco è stato inviato sul luogo per arginare l'incendio causato dallo schianto, come riferito da media locali. Intanto il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha deciso di annullare un viaggio già previsto presso la Fiera Internazionale di Salonicco per recarsi in visita sul luogo dell'incidente.