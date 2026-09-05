Grecia, aereo militare precipita vicino Atene durante un air show

Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire e non si conosce la sorte dei due piloti a bordo dell'F-4 Phantom il cui schianto ha causato una forte esplosione. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra

Un caccia militare F-4 Phantom dell'Aeronautica Militare Ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia.

Lo schianto e l'esplosione

Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire e non si conosce la sorte dei due piloti che a bordo dell'F-4 Phantom. L'aereo, da quanto emerso, era appena decollato quando all'improvviso ha perso quota e si è schiantato sotto lo sguardo dei presenti. Subito dopo l'impatto è stata registrata un'esplosione, avvenuta proprio davanti alle migliaia di visitatori che stavano assistendo all'evento, l'annuale "Settimana del Volo di Atene".