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Daphne Caruana Galizia, l'omicidio resterà senza mandante?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A quasi nove anni dai fatti, la vicenda giudiziaria che riguarda la morte della giornalista maltese resta segnata da un'impunità che ha più volte messo in discussione lo stato di diritto del più piccolo Stato membro dell'Unione europea. Mentre gli esecutori materiali sono in carcere, il nome di chi ha ordinato e finanziato l'omicidio resta senza una sentenza di condanna

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