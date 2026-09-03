Ci siamo dimenticati di essere un Paese marittimo

La geografia è un fatto, e la geografia dice che l’Italia è una penisola protesa per oltre mille chilometri nel Mediterraneo, con circa ottomila chilometri di coste. Dice che il mare è ciò che abbiamo intorno. Eppure, abbiamo progressivamente dimenticato di essere un Paese marittimo. Insomma, gli unici discorsi che si fanno sul mare arrivano al massimo alla battigia, e riguardano le concessioni balneari