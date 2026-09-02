La 32enne, vicepresidente di Bank of America, è deceduta dopo essere stata accoltellata allo stomaco da Pamela Cisneros, che aveva già ferito un uomo di 68 anni. Università e datore di lavoro hanno espresso cordoglio, ricordando Piacenti come una professionista stimata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È la vicepresidente di Bank of America, Erin Piacenti, la donna accoltellata a morte a Times Square. L'aggressione si è verificata nella giornata di lunedì nella centralissima piazza di New York. Una donna ha accoltellato due persone, tra cui Piacenti, prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia costretta a spararle dopo che si era rifiutata di deporre le due armi da taglio che aveva tra le mani. Piacenti, manager di 32 anni originaria del New Jersey e vicepresidente della Bank of America, è stata colpita mortalmente all'addome.

Il profilo della vittima Secondo quanto riportato dalla Cbs, Piacenti si era laureata all'Università della Pennsylvania nel 2016 e aveva conseguito il titolo in giurisprudenza alla Fordham University. L'Ateneo ha espresso cordoglio, ricordandola come ex studentessa stimata: "Siamo profondamente addolorati per la tragica e insensata scomparsa della nostra ex alunna. Erin e suo marito, Frank, si sono laureati nel 2021 e sono stati membri stimati della famiglia della Facoltà di Giurisprudenza di Fordham. In questo momento di dolore, i nostri pensieri, le nostre preghiere e le nostre più sentite condoglianze vanno a Frank, alle loro famiglie e a tutti coloro che conoscevano e amavano Erin", ha aggiunto un portavoce dell'Università di Fordham. Anche la Bank of America ha definito la collega una figura preziosa, esprimendo vicinanza alla famiglia: "Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla tragica perdita della nostra collega. Era una preziosa collaboratrice e ci mancherà moltissimo. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".

La dinamica dell'attacco L'aggressione è avvenuta intorno alle 16.30. Pamela Cisneros ha prima colpito un uomo di 68 anni all'uscita della metropolitana, poi, venti secondi dopo, ha ferito Piacenti allo stomaco con due coltelli. La 32enne è morta poco dopo in ospedale, mentre l'uomo è ricoverato in condizioni stabili. Gli agenti hanno tentato invano di usare il taser e per quattro minuti hanno cercato di convincere Cisneros a deporre le armi. La donna ha minacciato gli agenti, come documentato da video dei passanti. Di fronte al pericolo immediato, la polizia ha sparato, uccidendola.