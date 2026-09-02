Oltre il limite: senza mitigazione l’adattamento diventa ingiustizia

Il nuovo rapporto dell'UNEP "Limiting Overshoot" è netto: a un picco di riscaldamento più elevato e a una durata più lunga dell’overshoot corrispondono rischi maggiori per persone, economie ed ecosistemi. Mitigazione e adattamento smettono di essere due capitoli separati e diventano due facce della stessa questione di giustizia.