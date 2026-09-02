Le autorità marittime turche hanno confermato il naufragio di una nave mercantile, colata a picco la scorsa notte in seguito a una collisione avvenuta a sud-ovest di Istanbul, nel Mar di Marmara. Al momento, risultano disperse le dieci persone che componevano l'equipaggio. "La Tugberk Imamoglu non ha risposto ad alcuna chiamata e i telefoni cellulari del suo equipaggio sono rimasti irraggiungibili nonostante i tentativi del Centro di coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio. Si stima che la nave portarinfuse sia affondata", ha dichiarato la Direzione degli affari marittimi su X. "Le operazioni di ricerca e salvataggio sono state immediatamente avviate."