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Turchia, cargo affondato nel Mar di Marmara dopo una collisione: 10 dispersi

Mondo
©IPA/Fotogramma

La nave mercantile è affondata nella notte dopo una collisione avvenuta a sud-ovest di Istanbul. Il cargo Tugberk Imamoglu, diretto verso il Mar Nero, si è scontrato con la nave turca Alsu a circa 18 miglia nautiche da Silivri. Proseguono le ricerche dei marinai dispersi

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Le autorità marittime turche hanno confermato il naufragio di una nave mercantile, colata a picco la scorsa notte in seguito a una collisione avvenuta a sud-ovest di Istanbul, nel Mar di Marmara. Al momento, risultano disperse le dieci persone che componevano l'equipaggio. "La Tugberk Imamoglu non ha risposto ad alcuna chiamata e i telefoni cellulari del suo equipaggio sono rimasti irraggiungibili nonostante i tentativi del Centro di coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio. Si stima che la nave portarinfuse sia affondata", ha dichiarato la Direzione degli affari marittimi su X. "Le operazioni di ricerca e salvataggio sono state immediatamente avviate."

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 03:00 ora locale (l'01:00 in Italia). Il cargo Tugberk Imamoglu, diretto verso il Mar Nero, è entrato in rotta di collisione con un'altra imbarcazione battente bandiera turca, la Alsu. Lo schianto è avvenuto a circa 18 miglia nautiche (circa 33 chilometri) a sud della località di Silivri. L'impatto ha causato l'affondamento del mercantile, mentre la Alsu non ha riportato danni.

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