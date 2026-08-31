Venezuela, ex presidente Nicolas Maduro pubblica due foto dal carcere

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L'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro pubblica due nuove foto dal carcere

Mondo
Foto Instagram Nicolas Maduro

L'ex leader ha diffuso immagini dal carcere di New York in cui appare dimagrito e manda messaggi di incoraggiamento ai sostenitori. Le foto risalgono al 25 giugno, all'indomani del terremoto che ha causato oltre 6.500 vittime in Venezuela. L'ex presidente, in attesa del processo del 1° giugno 2027, continua a inviare aggiornamenti tramite le chiamate mensili consentite

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L'ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha diffuso sui social alcune foto scattate nel carcere di New York dove è detenuto dal 3 gennaio. Negli scatti appare visibilmente dimagrito, in tuta grigia, mentre mostra il segno della vittoria con le dita. 

Il messaggio ai sostenitori

Maduro ha accompagnato le immagini con un messaggio rivolto ai suoi fedeli: "Voglio che sappiate che teniamo duro, con il cuore pieno del vostro amore". Le foto risalgono al 25 giugno, il giorno successivo al doppio terremoto che ha causato oltre 6.500 vittime in Venezuela. L'ex leader ha aggiunto parole di incoraggiamento: "Resteremo forti, sereni e fiduciosi. Dio è con noi. Dio provvederà. Il Venezuela rinascerà".

Il contesto politico

La pubblicazione del messaggio arriva a due giorni dall'annuncio dello storico patto petrolifero firmato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez con gli Stati Uniti, un passaggio considerato rilevante nel quadro dei rapporti bilaterali. 

Le dentenzione e il processo

Maduro è stato catturato dalle forze americane a Caracas, insieme alla moglie Cilia Flores, e dovrà comparire in tribunale il 1 giugno 2027 con l'accusa di traffico di droga e armi, accuse che continua a negare. Pur non avendo accesso a internet, riesce a diffondere aggiornamenti sfruttando i 300 minuti mensili di chiamate concessi per comunicare con avvocati e familiari.

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