Venezuela, dall'ascesa di Chávez alla caduta di Maduro

Un'analisi firmata da Gianluca Ales ripercorre la parabola del Venezuela, da potenza petrolifera a Stato di fatto fallito. Il pezzo ricostruisce l'eredità di Hugo Chávez — la riduzione della povertà accanto ai dubbi sulle libertà politiche — e il peso che ha gravato sul successore Nicolás Maduro, travolto dal crollo del greggio, dalle sanzioni e da una repressione sempre più dura. Il racconto arriva fino al gennaio 2026, quando gli Stati Uniti arrestano Maduro e al suo posto sale la vice Delcy Rodríguez, allineata alle richieste americane, mentre la crisi resta irrisolta.