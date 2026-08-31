La scienziata Ada Yonath morta a 87 anni, ha vinto il Premio Nobel per la Chimica nel 2009Mondo
Era stata la prima scienziata israeliana a ricevere il premio Nobel, riconosciutole per le sue ricerche sul ribosoma, la “fabbrica di proteine” della cellula, insieme agli scienziati americani Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A. Steitz
È scomparsa a 87 anni Ada Yonath, vincitrice del premio Nobel per la Chimica e pioniera nella ricerca sui ribosomi.
Il premio Nobel
Yonath è stata la prima scienziata israeliana a ricevere il premio Nobel. Le è stato riconosciuto per le sue ricerche sul ribosoma, la “fabbrica di proteine” della cellula. Yonath ha vinto il Premio Nobel per la Chimica nel 2009, insieme agli scienziati americani Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A. Steitz. Anche l'Istituto Weizmann di Rehovot, in Israele, ha espresso cordoglio per la perdita della professoressa israeliana del Dipartimento di Biologia Chimica e Strutturale.
©Getty
Nobel, vincitori a Stoccolma e Oslo. Sul palco figlia di Machado. FOTO
Dal 1901 i riconoscimenti per la fisica, la chimica, la medicina e la letteratura sono consegnati in Svezia, mentre quello per la pace viene conferito in Norvegia. La vincitrice di quest’ultimo premio, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non ha potuto raggiungere Olso in tempo, e il riconoscimento è stato ritirato dalla figlia che ha letto un suo discorso: 'In Venezuela c’è terrorismo di Stato'