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La scienziata Ada Yonath morta a 87 anni, ha vinto il Premio Nobel per la Chimica nel 2009

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Era stata la prima scienziata israeliana a ricevere il premio Nobel, riconosciutole per le sue ricerche sul ribosoma, la “fabbrica di proteine” della cellula, insieme agli scienziati americani Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A. Steitz

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È scomparsa a 87 anni Ada Yonath, vincitrice del premio Nobel per la Chimica e pioniera nella ricerca sui ribosomi.

Il premio Nobel

Yonath è stata la prima scienziata israeliana a ricevere il premio Nobel. Le è stato riconosciuto per le sue ricerche sul ribosoma, la “fabbrica di proteine” della cellula. Yonath ha vinto il Premio Nobel per la Chimica nel 2009, insieme agli scienziati americani Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A. Steitz. Anche l'Istituto Weizmann di Rehovot, in Israele, ha espresso cordoglio per la perdita della professoressa israeliana del Dipartimento di Biologia Chimica e Strutturale. 

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