“Nei teatri di guerra non sempre tutto va per il verso giusto. Questa volta ne ero consapevole già prima della partenza - ha scritto Stabile sulle sue pagine social accanto a una fotografia che lo immortala con qualche graffio sul viso -. E, con il senno di poi, sono ancora più convinto di aver fatto bene a condividere fino in fondo, con le persone meravigliose che vivono in Ucraina, gioie e dolori, speranze e paure"

Sfiorato da un drone russo e ferito in Ucraina. Adriano Stabile, segretario Pd di Mantova in missione di pace insieme agli attivisti del Mean (Movimento europeo di azione non violenta), si trovava a bordo di un taxi nell’area di Odessa quando il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa di un'esplosione. A raccontarlo sulla propria pagina Instagram è lo stesso Stabile che ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute pubblicando anche un selfie ( IL LIVEBLOG SULLA GUERRA ).

Il racconto

“Nei teatri di guerra non sempre tutto va per il verso giusto. Questa volta ne ero consapevole già prima della partenza - ha scritto Stabile sulle sue pagine social, accanto a una fotografia che lo immortala con qualche graffio sul viso -. E, con il senno di poi, sono ancora più convinto di aver fatto bene a condividere fino in fondo, con le persone meravigliose che vivono in Ucraina, gioie e dolori, speranze e paure. Credo in una politica generosa e coraggiosa. Continuerò a battermi perché il mio Paese intensifichi il sostegno alla difesa della popolazione civile e alla ricerca di una pace possibile, immediata e duratura. Ora sono a Chișinău. Sto bene. I graffi passano. L’amore verso chi è più sfortunato resta per sempre”.