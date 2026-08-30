Cipro, imbarcazione con circa 270 persone si ribalta al largo

Un'imbarcazione con circa 270 persone a bordo si è ribaltata domenica al largo di Cipro nell’area a nord. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, hanno riferito i media turco-ciprioti

Era partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, il traghetto passeggeri che si è capovolto al largo della costa. Lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.