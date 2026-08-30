Cipro, imbarcazione con circa 270 persone si ribalta al largo

Un'imbarcazione con circa 270 persone a bordo si è ribaltata domenica al largo di Cipro nell’area a nord. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, hanno riferito i media turco-ciprioti
Era partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, il traghetto passeggeri che si è capovolto al largo della costa. Lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.
I soccorsi
L'imbarcazione, stando alle informazioni diffuse, si è capovolta dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri e imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Secondo le autorità a bordo c'erano tra 267 e 287 persone tra passeggeri ed equipaggio.