Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cipro, imbarcazione con circa 270 persone si ribalta al largo

Mondo
Reuters

Un'imbarcazione con circa 270 persone a bordo si è ribaltata domenica al largo di Cipro nell’area a nord. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, hanno riferito i media turco-ciprioti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Era partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, il traghetto passeggeri che si è capovolto al largo della costa. Lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa. 

I soccorsi

L'imbarcazione, stando alle informazioni diffuse, si è capovolta dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri e imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Secondo le autorità a bordo c'erano tra 267 e 287 persone tra passeggeri ed equipaggio.

 

Mondo: Ultime notizie

Alluvione Nepal Tibet, 750 morti e 3mila dispersi. Nuova frana. LIVE

live Mondo

Una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il...

Ucraina Russia, Cia propone a Mosca incontro Trump-Putin-Zelensky LIVE

live Mondo

La Russia si prepara ad "attacchi massicci" contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid...

Iran, Khamenei: Paesi musulmani si uniscano contro Usa e Israele. LIVE

live Mondo

''Il nemico vuole dividere la nazione islamica'', ha scritto su X la Guida suprema dell'Iran,...

Svizzera, spari a un rave in Argovia: morta una ragazza, cinque feriti

Mondo

Non è ancora chiaro chi sia l'autore né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina...

Referendum sull'Islanda in Ue, vince il No a nuova richiesta adesione

Mondo

Completato lo spoglio anche negli ultimi collegi elettorali, dove i sondaggi già indicavano una...

Mondo: I più letti