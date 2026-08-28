Uganda, morto a 34 anni il "più giovane re del mondo"

E' morto all'età di 34 anni, Oyo Rukidi IV, sovrano del regno tradizionale di Toro, nell'ovest dell'Uganda, considerato il "più giovane re del mondo". L'annuncio è stato dato dal primo ministro del regno, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, come riferito dall'agenzia Afp. Il regno di Toro, situato ai piedi della catena del Rwenzori, al confine con la Repubblica Democratica del Congo, è uno dei cinque regni tradizionali riconosciuti simbolicamente dal presidente Yoweri Museveni. Pur privi di poteri politici, questi regni continuano a esercitare una significativa influenza culturale e sociale. Oyo Rukidi IV era salito ufficialmente al trono nel 1995, all'età di 3 anni, dopo la morte del padre, assumendo le proprie funzioni nel 2010 con il raggiungimento della maggiore età. Nel 2025 era stato inoltre riconosciuto dal Guinness dei Primati come il più giovane monarca regnante. Poche ore prima dell'annuncio della sua morte, il regno aveva reso noto che il sovrano versava in condizioni critiche negli Stati Uniti. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, era ricoverato per un tumore. Il primo ministro ha affermato che il re lascia un principe ereditario, la cui identità sarà resa nota secondo la tradizione.