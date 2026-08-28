Corea del Sud, 4 cadaveri in 3 giorni a Jeju, l'isola degli innamorati

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Corea del Sud, trovati 4 cadaveri in 3 giorni a Jeju l'isola degli innamorati

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©Ansa

Arrestato l'agente accusato di aver archiviato irregolarmente i fascicoli e fornito false informazioni alle famiglie. La vicenda ha portato anche alla sospensione di quattro ufficiali e alla revisione di centinaia di casi di scomparsa gestiti negli ultimi anni

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Quattro persone scomparse sono state ritrovate morte sull'isola sudcoreana di Jeju, alimentando forti critiche verso la polizia locale per la gestione inadeguata delle indagini. Le autorità sudcoreane hanno arrestato un poliziotto, identificato con il cognome Bu, sospettato di aver chiuso senza seguito diversi casi di scomparsa e di aver fornito false informazioni ai familiari. Il provvedimento è arrivato dopo il ritrovamento, in soli tre giorni, dei corpi di quattro dispersi, tra cui quello di Jang Mi-ran, 37 anni, rinvenuto mesi dopo la denuncia del compagno: secondo gli investigatori l'agente avrebbe falsificato documenti e agito con negligenza.

Le accuse e le irregolarità contestate

Secondo i media locali, Bu avrebbe registrato falsamente la morte di Jang Mi-ran come conseguenza di un incidente stradale e avrebbe rassicurato la famiglia sostenendo che la donna fosse viva e non desiderasse essere ritrovata. Un comportamento analogo è contestato anche nel caso di un uomo sulla sessantina, scomparso a fine giugno e ritrovato senza vita sabato. Il mandato di arresto è stato emesso per rischio di fuga e manipolazione delle prove.

La revisione dei casi

La polizia ha istituito una squadra speciale per riesaminare rapidamente tutti i fascicoli gestiti dall'agente arrestato. Quattro ufficiali della catena di comando sono stati sospesi e sono in corso verifiche su quasi 300 denunce trattate da Bu. Secondo l'agenzia Yonhap, l'intero corpo di polizia riesaminerà circa 310.000 casi di scomparsa archiviati negli ultimi tre anni. Il presidente Lee Jae-muyung ha ordinato un'indagine sul trattamento riservato alla scomparsa di Jang Mi-ran e ha chiesto al governo un piano di riforma della polizia.

Un problema strutturale 

Secondo quanto riportato dalla Bbc, alcuni esperti collegano la superficialità degli accertamenti al basso tasso di criminalità dell'isola, meta turistica che lo scorso anno ha registrato oltre 13 milioni di visitatori. 

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